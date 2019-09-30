تفوق على المصنف الأول في البطولة.. المغربي موندير يحرز لقب بطولة لبنان الدولية للتنس

تمكن لاعب كرة المضرب المغربي، آدم موندير، أمس الأحد، من إحراز لقب فئة فردي الرجال للنسخة الأولى من الدورة الدولية للتنس، التي احتضنتها ملاعب النادي اللبناني للسيارات، والسياحة، في الكسليك.

وتغلب موندير، المصنف 534 عالميا، في المباراة النهائية على الفرنسي كورنتين دونوللي، المصنف رقم واحد في الدورة، و306 عالميا.

وحسم اللاعب المغربي النهائي لصالحه بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6_4) و(6_3)، في مباراة جرت على الملعب الرئيسي للنادي اللبناني، وسط حضور جماهيري كبير لهواة لعبة التنس.

وحضر المباراة النهائية أوليفر فيصل رئيس اتحاد التنس في لبنان، ولويس باز مدير الدورة، وشخصيات أخرى على غرار كميل اده، أمين عام النادي المنظم للبطولة، ووائل عباس الحكم العام المنتدب من الاتحاد الدولي للعبة.