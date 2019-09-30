مستبعدا تدريبه فريقا آخرا بإيطاليا.. مورينيو يؤكد ارتباطه بالإنتر وجمهوره

أكد المدرب البرتغالي، جوزي مورينيو، ارتباطه بنادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي أشرف على تدريبه، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم الرياضي 2011/2010.

وأشار مورينيو في تصريحات لبرنامج “تيكي تاكا”، أنه يستبعد عودته إلى التدريب في إيطاليا مرة أخرى، موضحا أنه اكتفى بعمله السابق في الملاعب الإيطالية عندما كان مدربا للإنتر.

وقال “السبيشل وان”: “أحب الإنتر ولدي ارتباط كبير بجمهوره وأساطيره، مما يصعب علي الدخول في منافسة معه وإشرافي على تدريب فريق آخر في إيطاليا”.

وحقق مورينهو نجاحا كبيرا مع “النيراتزوري”، إذ قاده لتحقيق إنجاز غير مسبوق للأندية الإيطالية، بعدما نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية، الدوري والكأس الإيطاليين، ودوري أبطال أوروبا في موسم 2010.