طفل مغربي ينافس على “ذا فويس كيدز” في فرنسا.. تعرف على موهبة علي – فيديو

تمكن طفل مغربي، يحمل اسم علي، ولا يتعدى عمره 12 سنة، من خطف الأضواء في برنامج “ذا فويس كيدز” بفرنسا، ومنذ أن بثت حلقة مشاركته، أخيرا، انتشر مقطع غنائه على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب نظرا إلى قدرته المميزة في الغناء.

واختار علي، الذي قدمه البرنامج على أنه يمثل مدينة الدارالبيضاء من المغرب، تقديم أغنية who’s lovin you” لـ “جاكسون فايف”، ليتمكن منذ اللحظات الأولى في الغناء من لفت انتباه أعضاء لجنة التحكيم، الذين استدارت كراسيهم تعبيرا عن رغبتهم في ضم موهبته.

واختار علي الانضمام إلى فريق الفنانة الأمل، التي عمدت اللجوء إلى خيار منع فنانة زميلتها في اللجنة من إمكانية انضمام الطفل علي لفريقها، من أجل ضمان التحاقه بفريقها.