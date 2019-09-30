عائلة جاك شيراك تمنع مارين لوبان من حضور جنازته

أعلنت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني الفرنسي المتطرف، مارين لوبان، منعها من حضور مراسم توديع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، اليوم الاثنين، من قبل عائلته.

وحسب موقع قناة “بي إف إم”، فإن لوبان كانت تنوي التوجه إلى كنيسة “سان سولبيس” في باريس، حيث سيقام قداس الوداع للفقيد، والمراسم المدنية لتكريم ذكراه، ولكنها غيرت رأيها بعدما علمت أن عائلة شيراك اعتبرت حضورها غير مرغوب فيه.

وكتبت “لوبان” تعليقا على الموضوع، قائلة عبر “تويتر”: “يؤسفنا أن عائلة شيراك لم تحترم العادات الجمهورية، التي تتيح لجميع ممثلي الشعب الفرنسي المنتخبين بالذهاب إلى حفل وداع الرئيس السابق”.

Advertisements

يذكر أن جان ماري لوبان، والد مارين لوبان ومؤسس حزب “الجبهة الوطنية” (التجمع الوطني لاحقا)، كان منافسا للرئيس الفرنسي الراحل شيراك في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة 2002.

ورفض شيراك في ذلك الوقت المشاركة في مناظرات تلفزية مع “لوبان”، وقال إنه “لا يمكن الانخراط في نقاش مع ممثل للقوى، التي تراهن على الكراهية والتعصب”.

وكانت عائلة الرئيس الراحل قد أعلنت وفاته، يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 87 عاماً، لتطوى بذلك صحفة شخصية بارزة في التاريخ الفرنسي شغلت المشهد السياسي طوال 40 سنة توجت بوصوله إلى منصب رئيس فرنسا من عام 1995 إلى عام 2007.