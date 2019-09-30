الأمير مولاي الحسن يحضر مأدبة غداء أقامها “ماكرون” على شرف رؤساء الدول والحكومات

نيابة عن الملك محمد السادس، بعد تعرضه لوعكة صحية حضر ولي العهد الأمير مولاي الحسن في قصر الإليزيه يوم الإثنين، مأدبة غداء أقامها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على شرف رؤساء الدول والحكومات الذين شاركوا في المراسيم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الراحل جاك شيراك التي أقيمت في كنيسة سان سولبيس.

واستقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في ساحة قصر الإيليزي من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت ماركون.

ومثل الأمير مولاي الحسن، الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك التي أقيمت في كنيسة سان سولبيس.

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وكان الديوان الملكي، أعلنَ أمس الأحد، أن الأمير مولاي الحسن، سيقوم بتمثيل الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، وأفاد بلاغ الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أصيب بوعكة صحية، حيث تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

نيابة عن الملك محمد السادس، بعد تعرضه لوعكة صحية حضر ولي العهد الأمير مولاي الحسن في قصر الإليزيه، يوم الاثنين مأدبة غداء أقامها رئيس الجمهورية الفرنسية “إيمانويل ماكرون” على شرف رؤساء الدول، والحكومات، الذين شاركوا في المراسيم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الراحل “جاك شيراك”، التي أقيمت في كنيسة “سان سولبيس” .

واستقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في ساحة قصر الإيليزي من طرف الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وعقيلته “بريجيت ماركون”.

ومثل الأمير مولاي الحسن الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل “جاك شيراك”، التي أقيمت في كنيسة سان سولبيس.

وكان الديوان الملكي قد أعلنَ، أمس الأحد، أن الأمير مولاي الحسن، سيقوم بتمثيل الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، وأفاد بلاغ الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أصيب بوعكة صحية، حيث تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.