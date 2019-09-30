الحدود يخطف اربع ميداليات ملونة في كأس العالم للاندية بالكيك بوكسنك

رياضة 2019-09-30 | 17:36 274 مشاهدة تمكن لاعبو نادي الحدود الرياضي للكيك بوكسنك من الحصول على اربعة ميداليات اثنان منهما ذهبية وواحدة فضية واخرى برونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في روسيا. واستطاع اللاعب مؤمّل ليث من خطف الميدالية الذهبية في وزن 75 كيلو غرام، فيما حصل زميله اللاعب كرار سعد على الميدالية الذهبية الثانية للنادي بوزن 51 كيلو غرام. كما حقق اللاعب الثالث للنادي نور الدين حسين الميدالية الفضيه لوزن 63 كيلو غرام، واللاعب الرابع مصير عباس خطف الميدالية البرونزية لوزن 74 كيلوغرام.



يذكر بان النادي شارك بهذه البطولة باللاعبين الاربعة وجميعهم حصلوا على مراكز متقدمة في المنافسات. يذكر بان النادي شارك بهذه البطولة باللاعبين الاربعة وجميعهم حصلوا على مراكز متقدمة في المنافسات. واكد رئيس نادي الحدود العميد فؤاد ناصر بان هذه المشاركة تعد ايجابية جداً كونها توكد توفق اللاعبين على الصعيد الخارجي بعد ان حصدوا المراكز الاولى محلياً وان الادارة تدعم الالعاب الفردية الاخرى وليس كرة القدم فقط.



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