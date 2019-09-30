شهدت مدارس محافظات العراق اليوم الاثنين الموافق الـ30 من شهر أيلول الجاري، بدء العام الدراسي الجديد ، بمشاركة نحو (9906728) تلميذ وطالب توزعوا على 26971 مدرسة .
من جانبها جددت وزارة التربية دعواتها للأسر التربوي وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لضمان تهيئة الاجواء الدراسية الملائمة وفقاً لشعارها " بالعلم ترتقي الامم " خدمة لبلدنا الحبيب ، مضيفة انها عملت أيضاً خلال فترة العطلة الصيفية تجهيز المدارس بالرحلات والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية والنهوض بها.
يذكر ان وزارة التربية حددت في وقت سابق الـ30 من ايلول الحالي موعدا لانطلاق العام الجديد ، حيث سجلت ما يُقارب 1,270,432 ألف تلميذ من كلا الجنسين في الصف الأول الابتدائي لتبدأ مسيرتهم التعليمية فيه .
كانت هذه تفاصيل خبر التربية: 9906728 تلميذا وطالبا توافدوا اليوم على 26971 مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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