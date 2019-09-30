التربية تعلن عزمها بناء ثلاثة الاف مدرسة لاستيعاب اعداد الطلبة المتزايدة

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن عزمها بناء ثلاثة الاف مدرسة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة. وقال المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اعداد خطة شاملة تروم من خلالها وزارة التربية بناء ثلاثة الاف مدرسة مختلفة السعات للمراحل الدراسية كافة على مدى اربع سنوات"، لافتاً الى "توزيع العدد على المديريات العامة في المحافظات وحسب الكثافة السكانية لها".



وأشار البيان الى "قيام المديرية العامة للتخطيط التربوي بالعمل على اعداد خطة اخرى تتضمن تأهيل وترميم 2000 بناية مدرسية لكافة مفاصلها المتهالكة لُتظهرها بأبهى صورة"، متابعاً "إضافة الى التهيئة لإجراء الاحصاء السنوي المدرسي للعام الدراسي 2019-2020 ، وتوزيع الكراس الاحصائي على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات لاستخراج المؤشرات الاحصائية وتحليلها وبما يخدم المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد".

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