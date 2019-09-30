برلماني إيراني يدعو النظام لحل أزماته وتحسين علاقته بالعالم

اعتبر برلماني إيراني بارز أن مشكلات بلاده سواء السياسية أو الاقتصادية لن تُحل بتحسين علاقتها مع دول العالم، محذرا من خطورة الآفات الاجتماعية التي يمكن أن تشكل تهديدا للنظام الإيراني بأسره.

وأوضح مسعود رضائي، نائب شيراز في البرلمان الإيراني، خلال مقابلة مع صحيفة "اعتماد" المحلية المحسوبة على تيار الإصلاحيين، أن البطالة أبرز الآفات الاجتماعية الخطيرة داخل إيران.

وربط البرلماني الإيراني بين غياب الاستثمارات الأجنبية ونقص فرص التوظيف في بلاده، مؤكدا في نفس الوقت أن الاستثمار المحلي لن يكفي وحده لحل أزمات البطالة والإنتاج.

ودعا نائب شيراز في مقابلته مع صحيفة اعتماد، مسؤولي بلاده إلى التعامل بحكمة إزاء حل المشكلات السياسية القائمة بين إيران والعالم، أملا في حدوث انفراجة على المستوى المحلي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تم تركيبها مؤخراً، في انتهاك جديد للاتفاق النووي المبرم عام 2015.





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وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة الامتثال لهذا الاتفاق، أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي وضعت في موقع نطنز الإيراني "هي بصدد تجميع اليورانيوم المخصب، أو تستعد لتجميعه".

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.





وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي عن قلقها من تصرفات إيران التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال بيان مشترك صادر عن دول الاتحاد الأوروبي، "نعرب عن قلقنا الشديد من تصرفات إيران التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي."

وحث البيان إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وعدم تعطيل عملها.

وأكد البيان أن قرار إيران إضافة أجهزة طرد مركزي متطورة بمفاعل نطنز النووي، مقلق للغاية.