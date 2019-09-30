الرئيس الأمريكي يعلن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل نهائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه تم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل نهائي.

وكان ترامب قد رحب من قبل بهزيمة داعش في سوريا، واعدا بأن تبقى الولايات المتحدة "يقظة" حيال التنظيم الإرهابي.

وقال ترامب، في بيان: "سنبقى يقظين حتى هزيمة التنظيم أينما كان"، مضيفاً: "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لسحق الإرهابيين تماماً".