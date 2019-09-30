أمريكا تفرض عقوبات على روسيين بسبب اتهامات تتعلق بالتدخل في الانتخابات

فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على روسيين قالت إن لهما صلة بوكالة أبحاث إنترنت روسية وجه لها المحقق الأمريكي الخاص في ذلك الوقت روبرت مولر اتهامات بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على دنيس إيجوريفيتش كوزمين وإيجور فلاديميروفيتش بالإضافة إلى ثلاث شركات وسفينة وثلاث طائرات.
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