شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تكشف مشروعاً «إخوانياً - قطرياً» لاختراق البلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

حذَّر تقرير حكومي ألماني، من أن جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة بأموال النظام القطري، تُحاول اختراق المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بالتعاون مع تنظيم الاتحاد الإسلامي التركي «دتيب»، المرتبط بنظام أردوغان.

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صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أوضحت أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى -وفق تقارير الاستخبارات الداخلية الألمانية- إلى تأسيس دولة دينية في ألمانيا، مشيرة إلى انتشار التنظيم وسط مدينة كولونيا غربي البلاد.

التحركات الألمانية لمواجهة «الذراع الإرهابي» للنظام القطري في أوروبا ليست الأولى، حيث سبق لقوات الأمن الألمانية تفتيش مساجد تابعة للتنظيم بعد الاشتباه في قيامه بأعمال إرهابية، كما تعتبر سُلطات الأمن التنظيم الإخواني أخطر من «داعش» و«القاعدة».

هذه التحركات واكبتها إجراءات في دول أخرى، ففي السويد تم اعتقال مجموعة من أعضاء التنظيم حاولوا تأسيس جماعة إرهابية وغسل الأموال وتجنيد متطرفين، وفي النمسا منع البرلمان استخدام شعارات ورموز التنظيم الإرهابي، وصدرت في فرنسا تشريعات للحد من نشاطات الجمعيات والمراكز التابعة للتنظيم الإخواني الإرهابي.