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السيسي يوجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية في مجال التعليم العالي

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الموجز   

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا اليوم الإثنين مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة، في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تم بحث بدء الدراسة في الجامعات التكنولوجية الجديدة في العام الدراسي الحالي، بالقاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف.

وأكد الرئيس على ضرورة مواصلة إنجاز المشروعات القومية في مجال التعليم العالي طبقاً لأعلى المواصفات الفنية، تنفيذا لاستراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.

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