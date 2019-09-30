المتحدث باسم التحالف العربي باليمن: دمرنا أكثر من 250 عربة نقل للأسلحة والمعدات الحوثية

أكّد المتحدث باسم التحالف في ​اليمن​ العقيد تركي المالكي، في ​مؤتمر​ صحفي، أن "الميليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاقات استوكهولم لا سيما في ما يتعلق بالأسرى وهي تواصل تهديدها للسلم الدولي وأمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية لأنها تواصل استخدام ​الحديدة​ والأماكن المدنية وعمران و​صنعاء​ وصعدة لإطلاق ​الصواريخ​ الباليستية وقد أطلقت أكثر من 260 صاروخاً بالستياً في الفترة الماضية"، مشيرًا الى "أننا نعمل على تحييد تهديد الطائرات المسيّرة والزوارق السريعة وقد دمّرنا قاربًا سريعًا انطلق من الحديدة الأسبوع الماضي ونقوم عمليات استخباراتية مستمرة لمعرفة أماكن تجميع وإطلاق تلك القوارب السريعة. كما أننا دمّرنا ورش صناعة ​الألغام​ في الحديدة".

ولفت المالكي الى "أننا ما زلنا ندعم كافة جهود ​الأمم المتحدة​ بتطبيق اتفاقية استوكهولم"، موضحًا أن "الدول في ​التحالف العربي​ تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين و​السعودية​ ساهمت بـ500 مليون ​دولار​ للدعم الإنساني في اليمن".

وكشف عن أنه "تم إفشال محاولة حوثية ضد وحدات من ​الجيش الوطني​ اليمني"، مبينًا "أننا دمرنا أكثر من 250 عربة نقل للأسلحة والمعدات الحوثية".

واعتبر أن "إعلام الميليشيات خرج بمسرحية مؤخرًا أطلق فيها ادعاءات مضللة والعملية التي أعلن عنها الحوثيون إدعاءات غير صحيحة".