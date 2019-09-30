اتهم قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، جهات خارجية بـ"محاولة التدخل في شؤون الجزائر، بتواطؤ من جهات داخلية"، مشيراً إلى ان "هناك جهات خارجية معادية تتربص بالجزائر، وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية، بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل التي نحذرها من اللعب بالنار".
ولفت إلى أن "هذه محاولات يائسة تهدف بالأساس إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر وشعبها الذي خاض ثورة تحريرية فريدة من نوعها، استرجع بفضلها وبفضل تضحيات قوافل من الشهداء، حريته واستقلاله"، مشدداً على أن "ما يجري في الجزائر هو شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم، وأن الشعب الملتف حول جيشه سيعرف كيف يتصدى لمثل هذه المناورات التي سيكون مآلها الفشل".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الأركان الجزائري: جهات خارجية تحاول التدخل بشؤون البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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