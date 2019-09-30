الكرملين لم يستبعد احتمال رفع السرية عن مضمون المكالمات الهاتفية بين ترامب وبوتين

لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسية الروسية "​الكرملين​" ديمتري بيسكوف"احتمال رفع السرية عن مضمون المكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، شرط الوفاء ببعض الشروط"، مشيرا إلى أن "طلبات كهذه وكل ما جري حاليا حول ذلك مسألة عزل ترامب في ​الولايات المتحدة​، شأن داخلي بطبيعة الحال ولم نتدخل وليس لدينا الحق في التدخل".

ولفت إلى أنه "بخصوص تسجيلات محتويات ​الاتصالات​ الهاتفية فإن نشرها أمر ممكن، إلى حد ما، لكن بتراض بين الطرفين فقط"، مؤكداً أن "الممارسة الدبلوماسية عادة لا تنطوي على منشورات كهذه. وانطلاقا من ذلك، إذا كان الأميركيون سيوجهون إشارات ما من هذا القبيل، فسنناقش الموضوع".