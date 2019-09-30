غريفيث يرحب بإفراج الحوثيين عن سجناء

رحب مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص لليمن ​مارتن غريفيث​ بـ"عرض تقدمت به جماعة "​أنصار الله​" ​اليمن​ية للإفراج عن عدد من ​السجناء​ من جانب واحد وسط أنباء عن إطلاق ​الحوثيين​ سراح 290 سجينا".

وعبر غريفيث عن أمله في أن "يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم في ما يتعلق باتفاق لتبادل الأسرى".

بدورها، أكدت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ أن "الحوثيين أفرجوا عن 290 سجينا يمنيا في تحرك "من جانب واحد"، موضحة أن "من بينهم 42 نجوا من هجوم على مركز احتجاز في ذمار في وقت سابق من هذا الشهر".

وكان ​الحوثيون​ قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنهم يعتزمون إطلاق سراح 350 سجينا، بينهم ثلاثة سعوديين، تحت إشراف الأمم المتحدة في إطار مبادرة سلام.