وسائل إعلام أفغانية: مقتل شرطي وإرهابي بتفجير غرب باكستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية عن "مقتل شخصين في ​تفجير​ وقع في إقليم ​بلوشستان​ غربي ​باكستان​"، موضحةً أن "الحادث وقع في مدينة لورالاي، عندما قام إرهابي بتفجير نفسه، خلال ملاحقة ​الشرطة​ له، مما أسفر عن مقتله مع أحد الذين كانوا يطاردونه".

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