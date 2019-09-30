الخارجية الفلسطينية تُطالب بتحرك دولي عاجل لحماية "الأقصى"

دانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ ال​فلسطين​ية، في بيان، "تصعيد سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين والمجموعات اليهودية المختلفة اقتحاماتها لباحات مسجد الأقصى، ومشاركة وزراء ومسؤولين إسرائيليين في ذلك الاقتحام تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال وشرطته"، مشيرة إلى أن "هذا التصعيد في الاقتحامات للمسجد الأقصى وباحاته يتزامن والأعياد اليهودية التي دأبت سلطات الاحتلال على تحويلها إلى مناسبات ورافعات لتحقيق مكاسب سياسية وتنفيذ مخططات استعمارية توسعية الهدف منها أسرلة المدينة بكاملها وتزوير هويتها، بما ينسجم مع رواية الاحتلال".

وحذرت الخارجية من "مخاطر التصعيد وتداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في ​المسجد الأقصى​ والمدينة المقدسة بشكل عام"، مطالبة "​الأمم المتحدة​ ومنظماتها خاصة "​اليونسكو​" تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها اتجاه ما يجري في المسجد الأقصى، وتدعوها إلى سرعة التحرك لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي بهذا الخصوص، وقبل فوات الأوان".

وأكدت أن "التنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الاسلامية في ​القدس​"، لافتة إلى أن "هذا التنسيق يشتمل على التحضير المشترك لانعقاد دورة المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" الشهر المقبل".

وشددت على أن "​القدس الشرقية​ المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وأن المقدسيين بصمودهم وتلاحمهم سيفشلون مخططات الاحتلال ويسقطون روايته، لكن هذا لا يعفي العالمين العربي والإسلامي من مسؤولية توفير جميع مقومات الصمود و​الحياة​ الحرة والكريمة للمواطنين المقدسيين واقتصادهم، وتوفير الحماية الدولية لهم".

