سأل أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية ​محسن رضائي​ "ان كان اسر الالاف من مرتزقة العدوان السعودي من قبل ​القوات اليمنية​ يوقظ الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ من نومهما أم لا؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر رضائي: هل يوقظ أسر الآلاف من مرتزقة العدوان السعودي ترامب من نومه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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