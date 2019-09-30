حكومة اليونان أعلنت عزمها على إعادة 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية 2020

أعلنت الحكومة اليونانية، "أنّها تريد إعادة نحو عشرة آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020"، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اثر حريق وأعمال شغب في مخيم بجزيرة ليسبوس.
وأوضحت في بيان، أنّه "من 1806 مهاجرين تمّت إعادتهم خلال أربع سنوات ونصف سنة، في ظلّ حكومة سيريزا السابقة، تريد حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الانتقال إلى عشرة آلاف عائد بنهاية عام 2020".
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