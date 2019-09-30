رئيس السنغال يعفو عن رئيس بلدية دكار السابق بعد اتهامه بالفساد

عفا رئيس ​السنغال​ ​ماكي سال​ عن رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال والذي حكم عليه بالسجن عام 2018 لاتهامه ب​الفساد​. وألقي القبض على خليفة سال، الذي يعد منافسا أساسيا لرئيس البلاد، وليست له أي صلة قرابة به، رغم أنهما يحملان ذات الشهرة، في مارس الماضي للاشتباه في اختلاسه 1.8 مليار فرنك من الأموال العامة وحكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات.

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