عفا رئيس السنغال ماكي سال عن رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال والذي حكم عليه بالسجن عام 2018 لاتهامه بالفساد.
وألقي القبض على خليفة سال، الذي يعد منافسا أساسيا لرئيس البلاد، وليست له أي صلة قرابة به، رغم أنهما يحملان ذات الشهرة، في مارس الماضي للاشتباه في اختلاسه 1.8 مليار فرنك من الأموال العامة وحكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس السنغال يعفو عن رئيس بلدية دكار السابق بعد اتهامه بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.