صحيفة صينية: غواصة "أومسك " الروسية أقوى سلاح لتدمير حاملات الطائرات

نقلت صحيفة "Sohu" الصينية عن وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​، قوله إن ​موسكو​ تركز على تصميم وسائل يمكن استخدامها لمكافحة حاملات الطائرات.

وأوضحت الصحيفة إن "​البنتاغون​ ينفق أموالا طائلة لبناء حاملات الطائرات ومجموعات من ​السفن​ الحربية التي تحميها بينما لدى ​روسيا​ وسائل فعالة بمقدورها تدمير حاملات الطائرات الأميركية"، مشيرةً إلى أن "​صاروخ​ "غرانيت" فوق الصوتي الذي تحمله غواصة "أومسك" النووية الروسية يعد من أقوى الأسلحة المضادة للسفن والتي صممتها روسيا منذ انتهاء ​الحرب الباردة​ ولديه مدى عمل يمكّنه من إلحاق أكبر ضرر بحاملات الطائرات".

ولفتت إلى أن "صاروخ "غرانيت" قادر على إصابة هدف واقع على مسافة 600 كيلومتر منه، في الوقت الذي تستطيع حاملات الطائرات الأميركية والسفن الحربية المرافقة لها حماية منطقة تبعد عنها 550 كيلومترا"، مشيرةً إلى أن "صاروخ "غرانيت" يتفق مع كل الشروط التي طرحتها ​القيادة​ العسكرية الروسية لتوجيه ضربات تستهدف حاملات الطائرات".

وأشارت إلى أن "رأس الصاروخ يمكن أن يحمل حشوة نووية بقوة 500 كيلوطن، ما يكفي لتدمير أهداف بحرية كبيرة الحجم".