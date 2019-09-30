وزير سوداني: سنعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة في 9 أشهر

أكّد وزير المالية ​السودان​ي إبراهيم أحمد البدوي أن "السودان ستعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة في الأشهر التسعة المقبلة"، مشيراً إلى أن "اللقاء الذي عقده مع مديرة الخزانة ب​وزارة الاقتصاد​ والمالية الفرنسية، أوديل رونو، تطرق إلى المشروعات المستقبلية"، مشيراً إلى ان "البلاد ستعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة خلال الأشهر التسع المقبلة".

ولفت إلى أن "مثل هذه اللقاءات ستفتح آفاقا كبيرة لتطور الاقتصاد ​السوداني​، وذلك في إطار الشراكة الاستثمارية مع ​القطاع الخاص​ الفرنسي، بدعم من ​باريس​"، مؤكداً "حرص ​حكومة​ السودان على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص للقطاع الخاص الوطني، للاستفادة من الشراكة مع الشركات الفرنسية، لدعم الاقتصاد السوداني خاصة في مجال مشاريع ​القيمة المضافة​ في ​القطاع الزراعي​".

وأشار إلى أن "خطاب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في اجتماعات ​الدورة​ الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ب​نيويورك​، ومطالبته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل دعما سياسيا كبيرا للسودان، ودفعة قوية لمواقفه في المحافل الإقليمية والدولية".