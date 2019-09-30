"حماس" لغوتيريس: استمرار التنكر لحقوق شعبنا يقوّض الاستقرار

أكدت حركة "حماس" أن "استمرار التنكر لحقوق ​الشعب الفلسطيني​، يقوّض الاستقرار في المنطقة"، مشددة على "ضرورة وقف ​الاستيطان​ وتهويد "​القدس​"، ورفع الحصار عن ​قطاع غزة​، وتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل ​اللاجئين​ الفلسطينين "​الأونروا​".

وفي بيان لها، توجهت الحركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، قائلة "نخاطبكم اليوم، مسترشدين بمقاصد ​الأمم المتحدة​، مؤكدين على أن استمرار التنكر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في ​تقرير​ مصيره والعودة إلى دياره التي هُجّر منها، ونيل حريته واستقلاله يُقوّض فرص الاستقرار في الإقليم".

ولفتت إلى أن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطيني، هو العنصر الأساس في استمرار اضطرب وتهديد ​الأمن​ والسلم الدوليين، ويقود تماما إلى تراجع إيمان شعبنا بجدوى وفعالية المنظمة الدولية"، مطالبةً غوتيريس بـ"القيام بدوره الأخلاقي والقانوني في حماية الشعب الفلسطيني، واستنفار كل السبل الممكنة، بما فيها تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابه، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وطموحاته في الحرية و​الاستقلال​ والعودة وتقرير المصير".