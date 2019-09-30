حصيلة تفتيش وزارة العمل الذي شمل 11 منطقة: 50 ضبطا و4 إنذارات

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة العمل​، أنّ "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًّا، حرصًا على احترام القانون وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية الّتي أطلقها وزير العمل ​كميل أبو سليمان​. وتمّ ذلك بمؤازرة ​قوى الأمن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وأوضح في بيان، أنّ "التفتيش شمل 11 منطقة نهار الإثنين 30 أيلول 2019، هي: شحيم، ​الحازمية​، ​الأشرفية​، ​زوق مصبح​، ​الضبية​، صيدا- السوق القديم، ​مدينة بعلبك​، ذكرون، داربعشتار، ​كفرحزير​ و​ببنين​". وبيّنت أنّ "المفتّشين زاروا 46 مؤسسة ومحلًا، والنتيجة بالأرقام هي: 50 ضبطًا و4 إنذارات".