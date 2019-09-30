حصيلة تفتيش وزارة العمل الذي شمل 11 منطقة: 50 ضبطا و4 إنذارات

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العمل، أنّ "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًّا، حرصًا على احترام القانون وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية الّتي أطلقها وزير العمل كميل أبو سليمان. وتمّ ذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
وأوضح في بيان، أنّ "التفتيش شمل 11 منطقة نهار الإثنين 30 أيلول 2019، هي: شحيم، الحازمية، الأشرفية، زوق مصبح، الضبية، صيدا- السوق القديم، مدينة بعلبك، ذكرون، داربعشتار، كفرحزير وببنين". وبيّنت أنّ "المفتّشين زاروا 46 مؤسسة ومحلًا، والنتيجة بالأرقام هي: 50 ضبطًا و4 إنذارات".
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