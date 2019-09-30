حاصباني عرض وكوبيش الواقع الاقتصادي والنقدي والإجراءات الحكومية

التقى نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ ممثل الامين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، وتداولا الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. كما تطرق البحث الى الواقع الاقتصادي والنقدي الحالي في لبنان والتداعيات الكبرى التي قد تنجم في حال تفاقم أكثر.

وأطلع كوبيش حاصباني على النقاشات والخطوط العريضة التي صدرت عن اجتماع ​الجمعية العمومية​ في ​الأمم المتحدة​ والتوجهات الدولية القائمة حاليا.

كذلك استمع كوبيش من حاصباني الى عرض بشأن الاعمال التي تقوم بها ​الحكومة​ في الوقت الحالي، من نقاشات للقيام بإصلاحات عاجلة، وضرورة اقرار اصلاحات بنيوية سريعة وفورية، بالتوازي مع العمل على اقرار ​الموازنة​، إضافة الى اجراءات عملية تتعلق بوقف التهريب والهدر عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.