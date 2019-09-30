وهاب: لن نقف مع العثماني ضد السعودية

أكّد رئيس ​حزب التوحيد​ الحرب ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني استهولت جريمة الصحافي السعودي جمال الخاشقجي لكن يلفتني تمسك الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ باللعب في هذه الجريمة منذ سنة حتى اليوم (موقف جديد له اليوم) وتمسكه يجعلنا نسأل عن أهدافه الحقيقية وهو الذي إذا أحصينا الجرائم في منطقتنا تقدم أردوغان أعتى المجرمين ما تواخذونا لن نقف مع العثماني ضد ​السعودية​".

ولفت الى أن "بعد تخريبه سوريا وإدخال الإرهابيين الى أراضيها وإستمراره في دعم الإرهاب في ليبيا، هل في رأس أردوغان مخطط جديد لمصر والسعودية؟ آن الأوان لوقف هذا الرجل عند حده بموقف عربي جامع وإلا لاستمر في إستباحته للعرب وبلدانهم".