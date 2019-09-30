عربيد بحث مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​، في مقر المجلس في ​بيروت​، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، في شؤون اقتصادية واجتماعية، وتناول البحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتعاون بينهما، كما تطرقا الى سبل تحسين التبادل التجاري بما فيه تسويق السلع والخدمات واقامة استثمارات مشتركة في البلدين.

ودعت الوزيرة رئيس المجلس لحضور المؤتمر الاقتصادي الاستثماري الذي سيعقد في مصر في تشرين الثاني المقبل برعاية الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، وتبلّغت من عربيد نيّة المجلس تشكيل وفد لزيارة مصر للمتابعة