إدانة ضابط متقاعد بتأمين أسلحة ومتفجرات للارهابيين

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، بحق الموقوف يحي عامر، وأدانته بجرم "الانتماء الى تنظيم إرهابي والقيام بأعمال لوجستية وعسكرية لصالحه، والمشاركة بالقتال ضد ​الجيش اللبناني​، والتسبب بقتل وجرح وخطف عسكريين". وجردته من حقوقه المدنية وغرمته بمبلغ مليون ليرة لبنانية.

وفي القضية نفسها، أنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابياً، بحق المقدم المتقاعد محمود خير الدين، واعتبرته فارا من وجه العدالة، وأدانته ب "تأمين أسلحة حربية ومواد لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة لصالح الإرهابي محمود الربيع الذي استخدمها في عدة تفجيرات وقعت على الأراضي اللبنانية، وجردت المحكمة المقدم المتقاعد من حقوقه المدنية، وأمرت بتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه.