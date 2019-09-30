مخزومي: لبنان بأمس الحاجة لدعم بريطانيا والأسرة الدولية عموما

أكد رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​، خلال مشاركته في استقبال الموفد التجاري البريطاني اللورد ريتشارد ريزي، أثناء اجتماع ​لجنة الشؤون الخارجية​ النيابية في ​مجلس النواب​، أن "أهمية مثل هذه اللقاءات، ليس فقط لتعزيز العلاقات ال​لبنان​ية مع ​بريطانيا​ بل أيضا من أجل البحث في سبل تعديل الميزان التجاري لصالح لبنان وفتح آفاق جديدة أمام ​الاقتصاد اللبناني​، خصوصا في هذه الظروف".

وأوضح مخزومي "أننا نسعى جميعا لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة والتي عبر عنها الشارع، مطلقا إنذارا للحكومة والمسؤولين باندلاع أزمة كنا قد حذرنا منها منذ أكثر من سنة، ودعونا إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية تنموية"، لافتًا إلى أنه "سيعمل من موقعه في مجلس النواب وكعضو في لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - البريطانية على تفعيل عمل اللجنة لا سيما في التجارة والأعمال. لبنان اليوم بأمس الحاجة لدعم بريطانيا والأسرة الدولية عموما، خصوصا على المستوى الإقتصادي والمالي".

من جهة أخرى، قدم مخزومي في قصر الصنوبر التعازي إلى السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل ​جاك شيراك​"، لافتًا الى أن "لبنان فقد داعمًا عزيزًا عليه، وكذلك العرب الذين لطالما وقف إلى جانب قضاياهم الأساسية".