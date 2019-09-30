بو صعب أصدر قرارا مدد فيه صلاحية تراخيص حمل عدد من الأسلحة

أصدر وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ قرارًا حمل الرقم 1167/ود، قضى بتمديد صلاحيّة تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2017 (لون برتقالي واصفر) والعام 2018، جاء فيه:

"المادة الأولى: تمدّد صلاحيّة تراخيص الأسلحة التالية على الأراضي اللبنانية كافّة، والصادرة عن العام 2017 و2018 حتّى تاريخ 15/15/2019.

- تراخيص حمل ​السلاح​ صفة خاصة (لون برتقالي- خلفيّة 2017 ولون برتقالي- خلفيّة 2018)، الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليّين والسابقين، السفارات الأجنبية ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية.

- تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسيّة (لون أصفر- خلفيّة 2017 تنتهي صلاحيّتها في 31 كانون الأول 2017 ولون أصفر- خلفيّة 2018).

- تراخيص حمل السلاح الممغنطة.

- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.

- قرارات حمل السلاح الإجمالية الصادرة عن العام 2019.

- تراخيص نقل سلاح ​الصيد​ اللولبي خلفية 2018.

المادة الثانية: البدء بإستلام الطلبات للتراخيص الجديدة اعتبارًا من 15 تشرين الأول 2019.

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المادة الثالثة: يمكن الإطلاع على الشروط المطلوبة لمنح تراخيص الأسلحة الجديدة، على موقع ​وزارة الدفاع الوطني​.

المادة الرابعة: يُعمل بها القرار اعتبارًا من تاريخ 1 تشرين الأول 2019".