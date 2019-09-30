افرام: لتوفير الدولار لقطاعات الإنتاج وما أوصل البلاد لهذا الوضع هو تراكمات السنين الماضية

أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية النائب نعمة افرام، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، حيث أطلعه على عمل اللجنة والخطة الخمسيّة الّتي أعدّتها لمقاربة الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة في البلاد، "أنّه ناقش مع الرئيس عون مواضيع ملحّة"، مؤكّدًا "أهميّة توفير الدولار للقطاعات الإنتاجيّة".
وركّز على أنّ "في ضوء ما حصل بالأمس في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية والمطالب الّتي طُرحت، لا بدّ من التأكيد أنّ ما أوصل البلاد إلى هذا الوضع هو تراكمات السنين الماضية وليس نتيجة ثلاث سنوات من عمر الوطن". ولفت إلى أنّ "في المقابل، إنّ الحلول موجودة وواردة في الخطة الّتي قدّمتها للرئيس عون، والّتي تهدف إلى تخفيض العجز وتأمين ثقة وصدقيّة للمستثمرين إلى جانب توظيف استثماراتهم في لبنان".
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