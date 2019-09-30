النشرة: دورية إسرائيلية ألقت قنبلتين دخانيتين بمحاذاة السياج الحدودي ولا أضرار

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّه "بينما كانت تقوم دوريّة إسرائيلية بأعمالها بمحاذاة ​السياج الحدودي​، عند الخط التقني ما بين تلال سدانة ومرتفعات ​جبل الشيخ​، أقدم أحد عناصر الدورية على إلقاء قنبلتين دخانيتين، بمحاذاة هذا السياج مقابل بركة النقار، دون أن يؤدّي ذلك إلى أي أضرار".

ولفت إلى أنّ "وحدات ​الجيش اللبناني​ المُنتشرة هناك، قد اتّخذت التدابير الإحترازيّة، تحسّبًا لأي طارئ".