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ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّه "بينما كانت تقوم دوريّة إسرائيلية بأعمالها بمحاذاة السياج الحدودي، عند الخط التقني ما بين تلال سدانة ومرتفعات جبل الشيخ، أقدم أحد عناصر الدورية على إلقاء قنبلتين دخانيتين، بمحاذاة هذا السياج مقابل بركة النقار، دون أن يؤدّي ذلك إلى أي أضرار".
ولفت إلى أنّ "وحدات الجيش اللبناني المُنتشرة هناك، قد اتّخذت التدابير الإحترازيّة، تحسّبًا لأي طارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دورية إسرائيلية ألقت قنبلتين دخانيتين بمحاذاة السياج الحدودي ولا أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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