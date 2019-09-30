كوريات يغنين “عندو الزين”.. أسماء لمنور فخورة – فيديو

قدمت فتيات كوريات، أغنية “عندو الزين” للفنانة المغربية أسماء لمنور، وهو أمر دفعها إلى الافتخار كون صدى أغنيتها وصل حتى كوريا، بل وقدمته فتيات لا يجدن اللغة العربية.

وشاركت “لمنور” على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعية “أنستغرام”، مقطعا من الأغنية بصوت الفتيات الكوريات، كما نشرت رابط الأغنية كاملة في “ستوري”.

وحققت أغنية “عندو الزين” لأسماء لمنور نجاحا كبيرا، بل يمكن اعتبارها أنجح أعمالها، وقد صنفت كأكثر عمل حقق عام إصداره نسبة مشاهدة عالمية على قناة “روتانا في يوتوب”.

وليست هذه المرة الأولى، التي يتم فيها تقديم أغنية مغربية من طرف كوريين، إذ قامت فرقة تتكون من شباب بإعادة أغنية سعد لمجرد “إنت معلم”.