مفجع.. العثور على جثة مهاجر في طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية

تم صباح اليوم في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، العثور على جثة مواطن منحدر من أحد دول افريقيا جنوب الصحراء، كان مختبئ في جسم الطائرة.

ونقلت مصادر من المطار، أن مواطن غيني لقي حتفه على متن طائرة CN-ROA تابعة للخطوط الملكية المغربية، التي كانت تؤمن الرحلة AT526 ما بين الدار البيضاء وكوناكري.

ضحية هذا الحادث، كان يختبئ بمخزن إحدى العجلات الرئيسة للطائرة، وتم انتشال جثته بعد وصولها لمطار محمد الخامس، بعد اكتشافها من موظفي الخدمات الارضية بالمطار.

وكشفت الخطوط الملكية المغربية، أن الضحية تسلل إلى الطائرة في مطار كوناكري، في اختراق للإجراءات الأمنية المعمول بها، وبقي مختبئا لساعات متواصلة من الطيران وعلى ارتفاع 11000 متر، ما أدى الى وفاته، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، سيما وأن تجاويف العجلات غير مجهزة بالتدفئة أو الأوكسجين.