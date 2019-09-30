بعد رضوان أسمر.. فنانة مغربية معروفة تشارك في “ذا فويس”

أعلنت الفنانة المغربية ليلى البراق أنها مشاركة هي الأخرى في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس”، الذي يبث على مجموعة قنوات “إم بي سي”، في انتظار أن تعرض الحلقة المشاركة فيها في وقت قريب.

ويأتي إعلان البراق عن مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب رغم شهرتها بالمغرب، بعدما شارك فنان مغربي آخر معروف في نفس البرنامج، وهو رضوان أسمر.

وكتبت البراق على حسابها في موقع التواصل فايسبوك، أخيرا: “مساء الورد أحبائي بزاف ديال الناس كيسولوني من نهار شافوني في الاشهار ديال برنامج “ذا فويس” في نسخته الخامسة.. نعم شاركت، وكانت في قلبي رغبة أنني نوصل فني و بالأخص الأغنية المغربية بشكلها المختلف، و ببصمتي الخاصة للعالم العربي”.

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وأضافت البراق أنها تلقت دعما كبيرا من أصدقائها، وجمهورها، والذين عبروا لها عن نيتهم في التصويت لصالحها، إذا استمرت في مراحل البرنامج، في حين تحفظت هي عن ذكر تفاصيل ما سيحصل معها في المنافسات، حتى تبث الحلقة، التي ستشارك فيها.

وطرحت مشاركة فنانين مغاربة في برنامج لاكتشاف المواهب، على الرغم من إمضائهم فترة غير قصيرة في عالم الاحتراف، نقاشا كبيرا، وتم تسليط الضوء على الاهمال، الذي تتلقاه الأصوات المميزة في المغرب، ما يدفعها إلى البحث عن طرق أخرى يسلكونها أملا في الاعتراف بقدراتهم، ومواهبهم، وكسب شهرة يستحقونها.