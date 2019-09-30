لاعب مغربي يتوج بلقب لبنان الدولي للتنس

تمكن المغربي آدم موندير (المصنف 534 عالميا)، من الفوز بلقب الدورة الدولية الأولى للتنس في لبنان، في فئة فردي الرجال، والتي نظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة على ملاعبه في منطقة الكسليك.
وفاز موندير على الفرنسي كورنتين دونوللي (المصنف 306 عالمياً و1 في الدورة) بمجموعتين لصفر (6-4) و(6-3) في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الأول التابع للنادي، عصر أمس الأحد.
وفي نهائي فئة زوجي الرجال فاز القبرصيان بيتروس كريسوشوس وسيرجيس كيراتزيس على الإيطاليين دانيال كابيتشي وميركو كوتولي، (6-3)(6-2) في مباراة سيطر عليها الثنائي القبرصي.
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