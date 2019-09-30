ميسي يزف أخبارا سعيدة لأنصار برشلونة قبل مباراة دوري الأبطال

تنفس أنصار فريق برشلونة الإسباني الصعداء، وعاد لهم بعض الأمل، قبل مواجهة فريق أنتر ميلان الإيطالي، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أروبا، في المباراة التي ستجمع بينهما، يوم الأربعاء القادم، بملعب “كامب نو”، وذلك بعد عودة نجمهم الأول ليونيل ميسي للتداريب الجماعية.

ونشر النادي الإسباني، اليوم الإثنين، صورا على حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي تويتر، تظهر ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي، يشاركان في جزء من التداريب الجماعية للفريق، وهو الأمر الذي أسعد أنصار الفريق، خاصة بعد تذبذب الأداء في الفترة الأخيرة بغيابه.

ومن المرتقب أن يكون ميسي حاضرا، في مباراة الأنتر القوية، والتي تعتبر من أقوى مباريات المجموعات، بعد أن شارك في الجولة الثانية فقط للمباراة السابقة، أمام دورتموند الألماني.

جدير ذكره، أن ميسي غادر مباراة فياريال الأخيرة، في الدوري المحلي، مصابا، ولم يخض سوى مباريات قليلة منذ انطلاقة الموسم الحالي.