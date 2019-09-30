هازارد: أعلم تاريخ الرقم "7" ونريد الفوز بالبطولات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، قوله إنه يدرك تاريخ القميص رقم "7" في الفريق بشكل جيد.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة نظيره كلوب بروج البلجيكي، غدا الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر هازارد خلال المؤتمر التقديمي لمباراة الغد "بعد الهزيمة في باريس، نحن بحاجة لتحقيق الفوز، سنبذل قصارى جهدنا من أجل الانتصار".

وأضاف "أشعر أنني بحالة جيدة، الجميع يتوقع الكثير مني وأنا أيضًا، شخصيًا يمكنني أن أفعل ما هو أفضل".

ونوه "أنا انتقد نفسي بنفسي، الأمور كلها ليست مثالية حتى الآن، لكني أتمنى أن أبذل قصارى جهدي خلال المباريات المقبلة".

وتابع "الانتقادات لا تزعجني. الجميع يتوقع الكثير مني وتسجيل هاتريك في كل مباراة ويجب عليّ إثبات ذلك، فقد رأى الناس ما فعلته في فرنسا وبلجيكا وتشيلسي، والآن يجب أن أتحسن كي تفخر الجماهير بي".

وعن حالته، صرح هازارد "أشعر الآن أنني في حالة بدنية جيدة، لم أعد مصابًا، بحاجة فقط لتسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة".

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وأردف "عندما أهز الشباك، سأقدم مباريات جيدة، سيكون الأمر أكثر بساطة لي، المدرب أخبرني بأن أخاطر وأحاول أكثر، يجب أن أكون جديرًا بتلك الثقة مع التحلي بالصبر".

ونوه "نعرف القليل عن كلوب بروج، الخصم يمتلك لاعبين جيدين، يجب علينا ألا نفكر في أنها ستكون مباراة سهلة بالنسبة لنا".

وتابع "نحن جميعًا نتعلم من زيدان، كل المدربين علموني بعض الأشياء. شعرنا بخيبة أمل كبيرة بعد ثلاثية باريس سان جيرمان".

وقال "أعلم جيدًا تاريخ الرقم 7 في هذا النادي، يجب أن أكون أول من يظهر أنني الأفضل في العالم، من أجل الاستمتاع وإعطاء أقصى ما لدي في المباريات، لا أشك في قدراتي وأثق بنفسي كثيرًا".

وعن طريقة 4-3-3، صرح هازارد "مع بلجيكا وتشيلسي لعبت كلاعب جناح هجومي على الأطراف، ومع كريم بنزيمة وغاريث بيل، فالمدرب منحني الحرية وهذا أكثر ما يلائمني".

وعن الفوز بالليغا أو دوري الأبطال، أتم "الجميع يعرف تاريخ هذا النادي وعلاقته بدوري أبطال أوروبا، لكن في مدريد نحن نريد الفوز بكافة البطولات".