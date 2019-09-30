مدرب الوحدة كفر قاسم: نهدف للاستمرارية في تحقيق الفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تذوق فريق الوحدة كفر قاسم طعم الفوز في الدرجة الممتازة، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على بيتار تل أبيب بات يام (2-1)، بعد مرور 6 جولات على انطلاق الدوري.

ويحتل الفريق القسماوي المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 6 نقاط.

وبهذا الصدد، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "كان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز الذي كنا نبحث عنه منذ بداية الدوري، بحيث أننا كنا نفتقد للحظ واللمسة الأخيرة في المباريات السابقة وهذا ما صعب علينا مهمة الفوز في مباريات عديدة كانت لنا الأفضلية بها".

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وأضاف أن "ما ينقصنا هو تعزيز الفريق بلاعبين في الخط الأمامي، بحيث نفتقد للمسة الأخيرة منذ بداية الدوري، ونحن نأمل أن يعزز الفوز الأخير من معنويات اللاعبين لنستغل الفرص السانحة أمامنا حتى نواصل تحقيق الانتصارات".

وأشار إلى أننا "نخوض دوري مجنون بدون شك، لكن مع ذلك لدينا فريق قوي وهذا ما أظهرناه على مدار المباريات السابقة، ونحن نستحق التواجد في مكانة أعلى مما نحن عليها الآن".

وختم عامر بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل بيتح تيكفا، وبدورنا نسعى للاستمرارية في تحقيق الانتصارات بحيث أن هدفنا هو تثبيت أقدامنا بشكل مبكر في الدوري".