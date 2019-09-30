نساء عيلبون يتظاهرن رفضا للعنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهرت العشرات من النساء في قرية عيلبون، مساء اليوم، الإثنين، احتجاجا على أعمال العنف، ونددت المشاركات بعجز السلطات عن مواجهة الظاهرة الآخذة بالازدياد.

وجاءت المظاهرة ضمن مبادرة هي الأولى من نوعها في عيلبون، بعد تكرار أحداث العنف في البلدة خلال الفترة الأخيرة.

وحملت المتظاهرات شعارات منددة بالعنف، وتدعو للأخوة والمحبة والتسامح، حيث جابت التظاهرة شوارع القرية من شرقها إلى غربها.

Advertisements

وفي هذا السياق، قالت د. يارا سرور، في حديث لـ"عرب ٤٨": "نحن مجموعة من النساء قررت رفض ما يحدث في عيلبون، نحن غير راضيات عما يحدث ولذلك قررنا نحن كأمهات فعل شيء من أجل أبنائنا كي نُسمِع صوتنا".

واعتبرت أن "أحداث العنف الأخيرة سببها قلة قليلة من أهالي القرية، ولن نسمح أن تحدد قلة تفتقد للشرعية والأهلية مصير البلد"؛ وشدد على أنه "نحن هنا لنقول إننا كنساء قادرات على التغيير لأننا الأغلبية".

يشار إلى أن آخر جرائم العنف التي وقعت في البلدة أسفرت عن تعرض شاب للإصابة بجراح خطيرة طعنًا بالسكين، خلال شجار نشب فجر يوم الأربعاء الماضي.