مسلحون يسرقون منزلاً شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مسلحين قاموا بسرقة منزل في الشعب شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة منزل ضمن منطقة الشعب مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها"، مشيراً الى أن "المنزل كان خالياً من ساكنيه".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.