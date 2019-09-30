بالفيديو.. الحريري يذرف الدموع في جنازة شيراك

وظهر الحريري خلال تأبين شيراك متأثرا جدا، وذرف الدموع حزنا على صديق العائلة.

وتأتي مشاركة الحريري في تأبين شيراك، في وقت كان فيه لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تعلن الحداد رسميا على الرئيس الفرنسي الراحل.



ونعى الحريري شيراك، مؤكدا أنه "من موقعه السياسي والعائلي يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلة الحريري".