وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اليوم الاثنين على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى محافظة كربلاء للإشراف على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام).
واضوح البيان، أن الياسري اجرى جولة ميدانية في عدد من مناطق المحافظة أشرف خلالها على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة الأربعين ، موجهاً في الوقت ذاته بتوفير الاحتياجات واللوجستيات اللازمة لانجاح الخطة الأمنية.
وأعلن الياسري عن استعداد وزارة الداخلية لإنجاح زيارة الأربعين بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية ، مؤكداً انه تم إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الزيارة وتسهيل الإجراءات أمام الوافدين إلى العراق من جميع دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اجتماع مع نظيره الايراني بكربلاء.. الياسري يعلن الإستعداد لتأمين زيارة الأربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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