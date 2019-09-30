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بعد اجتماع مع نظيره الايراني بكربلاء.. الياسري يعلن الإستعداد لتأمين زيارة الأربعين

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وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اليوم الاثنين على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى محافظة كربلاء للإشراف على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام).
وبحسب بيان للوزارة تلقت الخليج 365، نسخة منه، فقد عقد الوزير فور وصوله اجتماعاً مع نضيره الايراني رحماني فضلي الذي يزور كربلاء حاليا بحضور رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله والمحافظ نصيف الخطابي وعدد من القادة الأمنيين حول آليات التنسيق المشترك ، والتأكيد على التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة لإنجاح الزيارة.

واضوح البيان، أن الياسري اجرى جولة ميدانية في عدد من مناطق المحافظة أشرف خلالها على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة الأربعين ، موجهاً في الوقت ذاته بتوفير الاحتياجات واللوجستيات اللازمة لانجاح الخطة الأمنية.

وأعلن الياسري عن استعداد وزارة الداخلية لإنجاح زيارة الأربعين بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية ، مؤكداً انه تم إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الزيارة وتسهيل الإجراءات أمام الوافدين إلى العراق من جميع دول العالم.

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