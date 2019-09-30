قائد الحرس الثوري الإيراني: تدمير اسرائيل لم يعد حلما

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أنّ تدمير اسرائيل "لم يعد حلما" بل هو "أمر ممكن". ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن سلامي، قوله أنّ "تدمير الكيان الصهيوني أمر ممكن". وأشار سلامي إلى أنّ ذلك "لم يعد حلماً بل هدفاً يمكن تحقيقه". وقال: "لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة)، إمكان تدمير الكيان الصهيوني المزيف، ولا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".





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