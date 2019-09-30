أمريكا تفرض عقوبات على روسيين لمحاولتهما التدخل في الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على روسيين بدعوى صلتهما بوكالة أبحاث إنترنت روسية وجه لها المحقق الأمريكي روبرت مولر اتهامات بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا جاء فيه: "أنها فرضت عقوبات على دنيس إيجوريفيتش كوزمين، وإيجور فلاديميروفيتش بالإضافة إلى ثلاث شركات وسفينة وثلاث طائرات".

وفي فبراير/شباط الماضي، أكد الكرملين أن الاتهامات الأمريكية ضد 13 شخصا و3 شركات روسية بالتلاعب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 لا تحتوي على أي دليل.

واعتبر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن المزاعم عن تورط الدولة الروسية "ظالمة" و"لا أساس لها من الصحة".