داعش يتبنى هجوما أدى لمقتل وإصابة 18 جنديا بنيجيريا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الإثنين، مسؤوليته عن هجوم أسقط 18 جنديا نيجيريا بين قتيل ومصاب في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد.

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وقال تنظيم داعش الإرهابي، في بيان، إن عناصره هاجموا أمس ثكنة للجيش النيجيري في بلدة جوبيو"، وقتلوا وأصابوا 18 جنديا واستولوا على عربات وأسلحة قبل انسحابهم من البلدة.

وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجمات الإرهابيين المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد مليونين.

وانقسمت هذه الجماعة لمجموعتين، الأولى موالية لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم داعش في غرب أفريقيا، وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضد الجنود.