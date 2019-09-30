التحالف العربي: 1500 قتيل حوثي خلال 5 أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي، الإثنين، أن خسائر مليشيا الحوثي خلال الـ5 أسابيع الماضية وصلت إلى 1500 قتيل و250 عربة نقل أسلحة.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي، أن استخدام الحل العسكري جاء للضغط على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن التحالف يدعم كافة الجهود العالمية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وتابع المالكي، أن مليشيا الحوثي لاتزال تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن مليشيا الحوثي أطلقت 265 صاروخًا باليستيًا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المدنيين، ما عرض حياة عائلات للخطر.

وأشار المالكي إلى أنه تم استهداف 4 مواقع لمليشيا الحوثية تستخدمها في تجميع زوارق سريعة ومفخخة في البحر الأحمر.