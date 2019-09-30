القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي، الإثنين، أن خسائر مليشيا الحوثي خلال الـ5 أسابيع الماضية وصلت إلى 1500 قتيل و250 عربة نقل أسلحة.
وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي، أن استخدام الحل العسكري جاء للضغط على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن التحالف يدعم كافة الجهود العالمية لإنهاء الأزمة اليمنية.
وتابع المالكي، أن مليشيا الحوثي لاتزال تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأكد المتحدث باسم التحالف أن مليشيا الحوثي أطلقت 265 صاروخًا باليستيًا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المدنيين، ما عرض حياة عائلات للخطر.
وأشار المالكي إلى أنه تم استهداف 4 مواقع لمليشيا الحوثية تستخدمها في تجميع زوارق سريعة ومفخخة في البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: 1500 قتيل حوثي خلال 5 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.