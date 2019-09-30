انت الان تتابع روسيا تقوم بتجربة لإطلاق صاروخ لمسافة من شأنها انتهاك معاهدة الأسلحة النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أجرت روسيا تجربة اليوم الاثنين، لإطلاق صاروخ من طراز "توبول- إم" من الأرض، على مسافة من شأنها أن تنتهك معاهدة الأسلحة النووية التي انتهى العمل بها الشهر الماضي.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية القول، إن الصاروخ تم إطلاقه من منشأة إطلاق فضائية، وهي محطة "بليسيتسك كوزمودروم" في شمال غرب روسيا، إلى هدف في مكان غير معلوم بمنطقة كامتشاتكا في أقصى الشرق.

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وتبلغ المسافة نحو 5500 كيلومتر، وهو الحد الأقصى الذي تنص عليه معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، بين روسيا والولايات المتحدة. ومن الممكن أن يغطي مثل هذا النطاق أوروبا القارية بالكامل.

وكانت الولايات المتحدة بادرت بالانسحاب من المعاهدة بزعم أن روسيا تنتهك المعاهدة من خلال إنتاج صواريخ قادرة على الانتقال في حدود مسافة محظورة، تتراوح بين 500 و5500 كيلومتر.